MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

nda kazanan, 2-1'lik skorla Trabzonspor oldu.'in 31. haftasındaki mücadele, Antalya Stadyumu'nda oynandı.Antalyaspor 6. dakikada Emre Güral'ın golüyle öne geçerken, Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller 40. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz ve 62. dakikada Yusuf Yazıcı ile geldi.Bu sonucun ardından Trabzonsporve puanını 49 yaparak 5. sıraya yerleşti. Antalyaspor'un galibiyet hasreti ise 3 maça çıktı ve 35 puanla 14. basamakta kaldılar.Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor evinde Kasımpaşa ile karşılaşacakken, Antalyaspor ise deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak.2. dakikada sağ kanattan ilerleyen Olcay Şahan'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Kucka'nın şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.3. dakikada Diego'nun ceza sahası sağ çaprazında pas verdiği Celustka'nın şutunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.6. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Sol kanattan ilerleyen Doukara'nın yerden pasında ceza sahasında topla buluşan Emre Güral, kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-020. dakikada Celustka'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Emre Güral'ın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.39. dakikada Olcay Şahan'ın ceza sahasından kaleye şutunda top Charles'den döndü. Charles'in topa dokunuşunu elle müdahale olarak değerlendiren hakem Bülent Yıldırım, penaltı noktasını gösterdi. 40. dakikada penaltı atışını kullanan Burak Yılmaz, kaleci Boffin'in sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-152. dakikada gelişen Antalyaspor atağında sağ çaprazda topla buluşup ceza sahasına giren Doukara'nın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.54. dakikada Kucka'nın ceza sahası sağ çaprazında topla buluşturduğu Burak Yılmaz'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.62. dakikada Trabzonspor öne geçti. Kucka'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Yusuf Yazıcı, meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in sağından ağlarla buluşturdu: 1-277. dakikada Nazım Sangare'nin ceza sahası içinden şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen topun kaleye girmesine Okay Yokuşlu engel oldu.79. dakikada Deniz Kadah'ın pasında ceza sahası sol çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Doukara'nın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topun ağlarla buluşmasını engelledi.90+4. dakikada Batuhan Artarslan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Burak Yılmaz'ın şutunda kaleci Boffin, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.AntalyaBülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Yusuf BozdoğanBoffin, Celustka (Dk. 86 Danilo), Djourou, Diego, Sakıb Aytaç, Hakan Özmert, Charles, Emre Güral (Dk. 70 Vainqueur), Deniz Kadah, Maicon (Dk. 64 Nazım Sangare), DoukaraUğurcan Çakır, Pereira, Okay Yokuşlu, Hubocan, Novak, Onazi, Yusuf Yazıcı (Dk. 80 Bero), Sosa (Dk. 69 N'Doye), Kucka, Olcay Şahan (Dk. 89 Batuhan Artarslan), Burak YılmazDk. 6 Emre Güral (Antalyaspor), Dk. 40 Burak Yılmaz (Penaltıdan), Dk. 62 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)Dk. 39 Charles, Dk. 59 Diego, Dk. 66 Emre Güral, Dk. 76 Hakan Özmert (Antalyaspor), Dk. 65 Pereira, Dk. 82 Bero, Dk. 89 Uğurcan Çakır (Trabzonspor)