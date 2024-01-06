Trabzonspor, Ankaragücü'nün serisine son verdi!

Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı Trabzonspor 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 30. dakikada Edin Visca attı.
Bordo mavili ekip, ligde oynadığı son 4 maçta mağlup olmadı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Başkent ekibi ise ligde 5 maç sonra kaybetti. Ankaragücü söz konusu maçlarda 1 galibiyet, 4 beraberlik almıştı.
Trabzonspor bu galibiyetin ardından puanını 33'e çıkardı ve haftayı 3. srıada tamamlamayı garantiledi. MKE Ankaragücü ise 20 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, Samsunspor'u konuk edecek. Ankaragücü ise Alanyaspor ile karşılaşacak.
ABDULLAH AVCI'NIN TERCİHLERİ
Son 3 lig maçını kaybetmeyen ve 30 puanı bulunan Trabzonspor'da ise teknik direktör Abdullah Avcı, son oynadıkları RAMS Başakşehir maçına göre 3 değişiklikle takımını sahaya çıkardı.
Abdullah Avcı, sakatlıkları bulunan Denswil ve Abdülkadir Ömür ile Mısır Milli Takımı ile kampta bulunan Trezeguet'in yerine Baniya, Benkovic ve Fountas'a şans verdi.
Trabzonspor müsabakaya, Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Mendy, Benkovic, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bakasetas, Visca, Fountas, Onuachu ilk 11'i ile çıktı.
Trabzonspor'da yedeklerde ise sezon başında sakatlanan Fernandez ilk kez 18 kişilik kadroda yer buldu. Trabzon temsilcisinde yedeklerde; Muhammet Taha Tepe, Fernandez, Hüseyin Türkmen, Bardhi, Kerem Şen, Kourmpelis, Umut Güneş, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk ve Enis Destan yer aldı.
ANKARAGÜCÜ'NDE TEK DEĞİŞİKLİK
Teknik direktör Emre Belözoğlu, Trabzonspor karşısında Afrika Uluslar Kupası için Gambiya Milli Takımı'na giden Ali Sowe'un yerine Macheda'ya şans verdi.
Ligde 5 haftadır kaybetmeyen ve şu ana kadar 20 puan toplayan MKE Ankaragücü sahaya, Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Morutan, Efkan Bekiroğlu, Cephas ve Macheda ile çıktı.
Başkent temsilcisinde yedeklerde ise Gikiewicz, Alperen Kuyubaşı, Cem Tuna Türkmen, Chatzigiovanis, Bajic, Dokanovic, Astanakulov, Yıldırım Mert Çetin, Kitsiou ve Hayrullah Bilazer yer aldı.
BAŞKENT EKİBİNDE ÖNEMLİ EKSİKLER
MKE Ankaragücü, 4 önemli oyuncusundan yoksun olarak Trabzonspor karşısına çıktı.
Sarı-lacivertlilerde, Afrika Uluslar Kupası için ülke milli takımlarına giden Ali Sowe (Gambiya) ile Garry Rodrigues'in (Yeşil Burun Adaları) yanı sıra, sakatlıkları devam eden Tolga Ciğerci ile Alper Uludağ forma giyemedi.
EV SAHİBİ TAKIM SEYİRCİSİ YOK
MKE Ankaragücü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 5 maç seyircisiz oynama cezasının ikincisini Trabzonspor maçında çekti.
Karşılaşmada ev sahibi ekibin taraftarları yer alamazken, Trabzonspor taraftarı ise deplasman tribününde, kendilerine ayrılan yerde maçı takip etti.
İKİ TEKNİK ADAM 4. KEZ RAKİP
Emre Belözoğlu ve Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerlerinde birbirlerine 4. kez rakip oldu.
Emre Belözoğlu, Başakşehir'in başındayken Avcı'nın Trabzonspor'una karşı 3 kez mücadele etti. Bu karşılaşmalarda iki teknik adamın çalıştırdığı takımlar birer galibiyet alırken, bir müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.
TRABZONSPOR VISCA İLE GOLÜ BULDU
Trabzonspor, Edin Visca ile öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Bakasetas sol ayağıyla sert vurdu. Onuachu'ya çarpan top Edin Visca'nın önünde kaldı. Visca'nın gelişine vuruşu ağlarla buluştu.
ANKARAGÜCÜ DİREĞE TAKILDI
Hızlı gelişen Ankaragücü atağında Efkan Bekiroğlu, 44. dakikada ceza sahası ön çizgisinden vuruşunu yaptı. Direğe çarpan top yandan dışarı gitti.
MKE Ankaragücü'nde Ali Kaan, 74. dakikada sakatlandı. Cem Tuna Türkmen, sakatlanan oyuncunun yerine oyuna dahil oldu.
BELÖZOĞLU RAHATSIZLANDI
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, maçın stresinden dolayı rahatsızlık yaşadı. Genç antrenörün yardımcısı, Belözoğlu'nun kafasına masaj yaptı. Öte yandan genç teknik adam, mücadelenin bitimine 1 dakika kala soyunma odasının yolunu tuttu.
Maçın genelinde etkili bir pozisyon çıkmadı ve Trabzonspor mücadeleyi 1-0 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
16. dakikada sağ çaprazdan rakibini çalımlayarak ceza sahasına giren Fountas'ın pasında altıpasta topla buluşan Eren Elmalı'nın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
20. dakikada Macheda'nın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
30. dakikada konuk Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın ceza sahası çizgisinin önünden sert vuruşunda, meşin yuvarlak defansa çarparak ceza sahası sağ çaprazında müsait durumdaki Visca'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, top ağlara gitti: 0-1.
44. dakikada Morutan'ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)
54. dakikada Ali Kaan Güneren'in pasıyla ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Cephas'ın vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır, yatarak kurtardı.
59. dakikada Fountas'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bakasetas'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
74. dakikada Visca'nın pasıyla ceza sahasına giren Onuachu'nun sert şutunda, meşin yuvarlak defansa çarparak kornere gitti.
86. dakikada Visca'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktası üzerinde müsait durumdaki Enis Destan'ın kafa vuruşunda kaleci Bahadır Han Güngördü meşin yuvarlağı son anda yatarak kurtardı.
Trabzonspor mücadeleyi 1-0 kazandı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 66 Kitsiou), Radakovic, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan Güneren (Dk. 74 Cem Tuna Türkmen), Pedrinho, Morutan, Efkan Bekiroğlu, Cephas (Dk. 56 Chatzigiovanis), Macheda (Dk. 66 Bajic)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Mendy, Berat Özdemir (Dk. 89 Kourmpelis), Bakasetas, Visca (Dk. 90+3 Mehmet Can Aydın), Fountas (Dk. 84 Bardhi), Onuachu (Dk. 84 Enis Destan)
Gol: Dk. 30 Visca (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 1 Onuachu (Trabzonspor), DK. 50 Cephas (MKE Ankaragücü)
Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı Trabzonspor 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 30. dakikada Edin Visca attı.
Bordo mavili ekip, ligde oynadığı son 4 maçta mağlup olmadı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Başkent ekibi ise ligde 5 maç sonra kaybetti. Ankaragücü söz konusu maçlarda 1 galibiyet, 4 beraberlik almıştı.
Trabzonspor bu galibiyetin ardından puanını 33'e çıkardı ve haftayı 3. srıada tamamlamayı garantiledi. MKE Ankaragücü ise 20 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, Samsunspor'u konuk edecek. Ankaragücü ise Alanyaspor ile karşılaşacak.
ABDULLAH AVCI'NIN TERCİHLERİ
Son 3 lig maçını kaybetmeyen ve 30 puanı bulunan Trabzonspor'da ise teknik direktör Abdullah Avcı, son oynadıkları RAMS Başakşehir maçına göre 3 değişiklikle takımını sahaya çıkardı.
Abdullah Avcı, sakatlıkları bulunan Denswil ve Abdülkadir Ömür ile Mısır Milli Takımı ile kampta bulunan Trezeguet'in yerine Baniya, Benkovic ve Fountas'a şans verdi.
Trabzonspor müsabakaya, Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Mendy, Benkovic, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bakasetas, Visca, Fountas, Onuachu ilk 11'i ile çıktı.
Trabzonspor'da yedeklerde ise sezon başında sakatlanan Fernandez ilk kez 18 kişilik kadroda yer buldu. Trabzon temsilcisinde yedeklerde; Muhammet Taha Tepe, Fernandez, Hüseyin Türkmen, Bardhi, Kerem Şen, Kourmpelis, Umut Güneş, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk ve Enis Destan yer aldı.
ANKARAGÜCÜ'NDE TEK DEĞİŞİKLİK
Teknik direktör Emre Belözoğlu, Trabzonspor karşısında Afrika Uluslar Kupası için Gambiya Milli Takımı'na giden Ali Sowe'un yerine Macheda'ya şans verdi.
Ligde 5 haftadır kaybetmeyen ve şu ana kadar 20 puan toplayan MKE Ankaragücü sahaya, Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Morutan, Efkan Bekiroğlu, Cephas ve Macheda ile çıktı.
Başkent temsilcisinde yedeklerde ise Gikiewicz, Alperen Kuyubaşı, Cem Tuna Türkmen, Chatzigiovanis, Bajic, Dokanovic, Astanakulov, Yıldırım Mert Çetin, Kitsiou ve Hayrullah Bilazer yer aldı.
BAŞKENT EKİBİNDE ÖNEMLİ EKSİKLER
MKE Ankaragücü, 4 önemli oyuncusundan yoksun olarak Trabzonspor karşısına çıktı.
Sarı-lacivertlilerde, Afrika Uluslar Kupası için ülke milli takımlarına giden Ali Sowe (Gambiya) ile Garry Rodrigues'in (Yeşil Burun Adaları) yanı sıra, sakatlıkları devam eden Tolga Ciğerci ile Alper Uludağ forma giyemedi.
EV SAHİBİ TAKIM SEYİRCİSİ YOK
MKE Ankaragücü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 5 maç seyircisiz oynama cezasının ikincisini Trabzonspor maçında çekti.
Karşılaşmada ev sahibi ekibin taraftarları yer alamazken, Trabzonspor taraftarı ise deplasman tribününde, kendilerine ayrılan yerde maçı takip etti.
İKİ TEKNİK ADAM 4. KEZ RAKİP
Emre Belözoğlu ve Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerlerinde birbirlerine 4. kez rakip oldu.
Emre Belözoğlu, Başakşehir'in başındayken Avcı'nın Trabzonspor'una karşı 3 kez mücadele etti. Bu karşılaşmalarda iki teknik adamın çalıştırdığı takımlar birer galibiyet alırken, bir müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.
TRABZONSPOR VISCA İLE GOLÜ BULDU
Trabzonspor, Edin Visca ile öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Bakasetas sol ayağıyla sert vurdu. Onuachu'ya çarpan top Edin Visca'nın önünde kaldı. Visca'nın gelişine vuruşu ağlarla buluştu.
ANKARAGÜCÜ DİREĞE TAKILDI
Hızlı gelişen Ankaragücü atağında Efkan Bekiroğlu, 44. dakikada ceza sahası ön çizgisinden vuruşunu yaptı. Direğe çarpan top yandan dışarı gitti.
MKE Ankaragücü'nde Ali Kaan, 74. dakikada sakatlandı. Cem Tuna Türkmen, sakatlanan oyuncunun yerine oyuna dahil oldu.
BELÖZOĞLU RAHATSIZLANDI
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, maçın stresinden dolayı rahatsızlık yaşadı. Genç antrenörün yardımcısı, Belözoğlu'nun kafasına masaj yaptı. Öte yandan genç teknik adam, mücadelenin bitimine 1 dakika kala soyunma odasının yolunu tuttu.
Maçın genelinde etkili bir pozisyon çıkmadı ve Trabzonspor mücadeleyi 1-0 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
16. dakikada sağ çaprazdan rakibini çalımlayarak ceza sahasına giren Fountas'ın pasında altıpasta topla buluşan Eren Elmalı'nın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
20. dakikada Macheda'nın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
30. dakikada konuk Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın ceza sahası çizgisinin önünden sert vuruşunda, meşin yuvarlak defansa çarparak ceza sahası sağ çaprazında müsait durumdaki Visca'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, top ağlara gitti: 0-1.
44. dakikada Morutan'ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)
54. dakikada Ali Kaan Güneren'in pasıyla ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Cephas'ın vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır, yatarak kurtardı.
59. dakikada Fountas'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bakasetas'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
74. dakikada Visca'nın pasıyla ceza sahasına giren Onuachu'nun sert şutunda, meşin yuvarlak defansa çarparak kornere gitti.
86. dakikada Visca'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktası üzerinde müsait durumdaki Enis Destan'ın kafa vuruşunda kaleci Bahadır Han Güngördü meşin yuvarlağı son anda yatarak kurtardı.
Trabzonspor mücadeleyi 1-0 kazandı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 66 Kitsiou), Radakovic, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan Güneren (Dk. 74 Cem Tuna Türkmen), Pedrinho, Morutan, Efkan Bekiroğlu, Cephas (Dk. 56 Chatzigiovanis), Macheda (Dk. 66 Bajic)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Mendy, Berat Özdemir (Dk. 89 Kourmpelis), Bakasetas, Visca (Dk. 90+3 Mehmet Can Aydın), Fountas (Dk. 84 Bardhi), Onuachu (Dk. 84 Enis Destan)
Gol: Dk. 30 Visca (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 1 Onuachu (Trabzonspor), DK. 50 Cephas (MKE Ankaragücü)
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