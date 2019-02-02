, Spor Toto Süper Lig'de sahasındakonuk edecek.Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.UğurcanKamil AhmetHüseyinToureNovakYusufAbdülkadir ParmakAbdülkadir ÖmürEkubanNwakaemeRodallegaAltayKitsiouPazdanYalçınPintoMokeMoulinFatyBoydSackoOrgillMedipol Başakşehir'e sahasında 4-2 mağlup olan deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara alan bordo-mavililer, MKE Ankaragücü'nü yenip ligin ikinci yarısındaki ilk galibiyetini almak istiyor.Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Onazi ve Pereira takımda yer alamayacak. Sakatlığı geçmesine rağmen antrenman eksiği bulunan kaptan Jose Sosa'nın da riske edilmeyeceği öğrenildi.Başkent ekibinde kart cezalısı Brice Dja Djedje, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.Sezonun 20. haftasına sarı-lacivertli ekip 20 puanla 15. sırada girerken, Trabzonspor 30 puanla 5. basamakta bulunuyor.Trabzonspor ile MKE Ankaragücü, Trabzon'da yapacakları maçla ligde 70. kez karşı karşıya gelecek.Geride kalan 69 maçta bordo-mavili takımın galibiyetlerde 36-16 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 17 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.Trabzonspor, bu mücadelelerde rakip fileleri 110 kez havalandırırken, kalesinde 64 gol gördü.İki takım arasında Trabzon'da oynanan maçlarda Trabzonspor, üstünlük kurdu.Bordo-mavililer, oynanan 34 maçın 23'ünden galibiyetle ayrılırken 9 maç beraberlikle sona erdi ve 2 karşılaşmayı da Ankaragücü kazandı.Trabzonspor, Ankaragücü karşısında en farklı galibiyetini, 1991-1992 ve 1994-1995 sezonlarında 4-0'lık sonuçla elde etmişti. Ankaragücü ise 1992-1993 sezonunda, bordo-mavili takımı sahasında 5-2 ye