Trabzonspor - Ankaragücü: Muhtemel 11

Friedrich, Atakan, Sarlija, Kulusic, Atila, Voca, Geraldo, İbrahim, Endri, Lobzhanidze, Börven

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek. Trabzonspor - Ankaragücü maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.Hikmet Karaman'ın göreve gelmesiyle çıkışa geçen ve düşme hattının bir üst basamağına çıkan MKE Ankaragücü, son 3 maçını kazandı. Karaman döneminde 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertliler, 29 puan ve averajla 17. sırada yer alıyor.Ligin son 4 haftasında 4 puan toplayarak zirve yarışında yara alan bordo-mavililer, MKE Ankaragücü karşısında moral bulmak istiyor. Son iki maçını kazanamayan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor ise 52 puanla 4. sırada bulunuyor.Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, Lewis Baker'ın frikikten attığı golle 1-0 kazanmıştı.Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ile Norveçli futbolcu Andres Trondsen'in sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak.Ankaragücü'nde cezalı Kitsiou ile sakatlığı süren Lukasik karşılaşmada yer alamayacak.Uğurcan Çakır, Hüseyin, Hugo, Edgar İe, Marlon, Berat Özdemir, Flavio, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban ve DjaninyMKE Ankaragücü, Trabzonspor'u 11 yıldır mağlup edemiyor.Rakibi karşısında son galibiyetini 1 Mayıs 2010'da Ankara'da 1-0'lık sonuçla alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 9 maçta 6 yenilgi, 3 beraberlik aldı.Başkent temsilcisi Trabzon'da ise 14 yıldır galibiyete hasret. MKE Ankaragücü, rakibi karşısında deplasmandaki son 3 puanını ise 17 Mart 2007'de yine 1-0'lık sonuçla elde etmişti. Bu sonuç ayrıca MKE Ankaragücü'nün son 30 yılda Trabzon'da aldığı tek galibiyet olarak dikkati çekiyor.Trabzonspor ile MKE Ankaragücü, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 74. kez karşı karşıya gelecek.Geride kalan 73 maçta bordo-mavili takımın galibiyetlerde 39-16 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 18 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.Trabzonspor, bu mücadelelerde rakip fileleri 116 kez havalandırırken, kalesinde 65 gol gördü.İki takım arasında Trabzon'da oynanan maçlarda da Trabzonspor üstünlük kurdu.Bordo-mavililer, oynanan 36 maçın 24'ünden galibiyetle ayrılırken 10 maç beraberlikle sona erdi ve 2 karşılaşmayı da Ankaragücü kazandı.Trabzonspor, Ankaragücü karşısında en farklı galibiyetini, 1991-1992 ve 1994-1995 sezonlarında 4-0'lık sonuçla elde etmişti. Ankaragücü ise 1992-1993 sezonunda, bordo-mavili takımı sahasında 5-2 yenmişti.