Trabzonspor, Ankaragücü mesaisini sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında karşılaşacağı Ankaragücü maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor, Ankaragücü mesaisini sürdürdü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mayıs 2023 16:51
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile 8 Mayıs Pazartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmana sakatlıkları süren Denswil, Yusuf Yazıcı ve Naci Ünüvar katılmadı. Dorukhan Toköz, Visca ve Abdülkadir Ömür de fizyoterapist eşliğinde bireysel antrenman gerçekleştirdi.

Bordo-mavili oyuncular antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı. Teknik direktör Bjelica, taktik çalışmada oyuncuları orta alanda toplayarak uyarılarda bulundu.

Trabzonspor, çarşamba günü yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery