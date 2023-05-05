Trabzonspor, Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 33. haftasında evinde Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da hazırlıklar sürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü
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05 Mayıs 2023 15:30
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile 8 Mayıs Pazartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda dinamik ısınmanın ardından koordinasyon çalışması yaptı.

Antrenmanın son bölümünde ise oyuncular taktik çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, cumartesi günü yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam edecek.

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