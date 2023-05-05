Trabzonspor, Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile 8 Mayıs Pazartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda dinamik ısınmanın ardından koordinasyon çalışması yaptı.
Antrenmanın son bölümünde ise oyuncular taktik çalışması gerçekleştirdi.
Trabzonspor, cumartesi günü yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam edecek.
Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda dinamik ısınmanın ardından koordinasyon çalışması yaptı.
Antrenmanın son bölümünde ise oyuncular taktik çalışması gerçekleştirdi.
Trabzonspor, cumartesi günü yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam edecek.
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