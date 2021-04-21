'Trabzonspor, Andraz Sporar için ısrarcı'

Trabzonspor'un Andraz Sporar transferi için yaptığı girişimler Avrupa Basınında yer almaya devam ediyor. Portekiz'in Abola gazetesi Braga'nın Andraz Sporar'ın opsiyon hakkını kullanmayacağı konusunda Sporting'e mesaj gönderdiğini yazdı… gazete 7.5 milyon euro'luk rakamın Braga tarafından çok bulunduğunu, Sporting'in ise indirime yanaşmadığını belirtti.



TRABZONSPOR TRANSFERDE ISRARCI



Trabzonspor'un bir süredir Sporar'ın haklarını almak için yaptığı görüşmelerin de bunda etkili olduğu iddia edildi. Türk tarafının Sporar'ın transferi konusunda oldukça istekli olması nedeniyle Sporting'in iyi bir satış yapmayı umduğu belirtildi.



SÖRLOTH GİBİ PARLAR



Bu arada Sporar'ı Trabzonspor'un istemesi Sporting taraftarları arasında ilgiyle karşılandı. Slovak oyuncunun iyi bir golcü olduğunu ancak Sporting'te şansının tutmadığını iddia eden Benfica taraftarları, Trabzonspor'un Sporar'ı Sörloth gibi parlatabileceğini belirterek, "satılmasın, satış opisyonsuz kiralansın" ricalarını kulübe iletti.



PAZARLIKLAR SÜRÜYOR



Sporar'ın Sporting Lizbon ile 2025'e kadar kontratı bulunuyor. Bonservis bedeli 5.5 milyon euro. Bordomavililer sıkı pazarlıklar yaparak tecrübeli hücum oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor. Rakamı da 5.5 milyon Euro'dan 2.5'a düşürmeye çalışıyorlar.



GEZİCİ BİR FORVET



Sporar bu sezon 6 defa ağları sarsarken, 6 da asist yaptı. Sloven golcü rakip yarı sahada sürekli gezdiği için tutulması zor bir oyuncu. Kapalı defanslara karşı attığı doğru koşularla kendini sürekli boşa çıkaran Sporar kontratlarda da önemli bir silah. Geçmiş dönemlerde adı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılmıştı.



Kaynak: Karadeniz Gazetesi



