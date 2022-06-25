Trabzonspor altyapısında devrim! Ağaoğlu Avrupalı şirketi açıkladı

Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu, altyapı çalışmaları ile alakalı çalışmayı açıkladı.



Başkan Ağaoğlu, alt yapı için bir model oluşturmak istediklerini ve bunun ile alaklı Avrupa'dan 3 şirket ile görüştüklerini açıkladı.



Ağaoğlu'nun açıklaması şu şekilde;



"Hocamız raporunu verdi, yurt dışında bu tür altyapısı sağlam olan kulüplerin uygulamış oldukları modeller var. Bu modeli oluşturan daha sonra sürekli olarak inceleyen takip eden performansın artması için çalışma yapan 3 şirketle görüşme halindeyiz. Bütün planlama programlama bunun altyapısını yazılımını daha sonra da aylık denetimlerini yaparak, çalışacak. 3 şirketle görüşüyoruz, bunlardan birisiyle anlaşıp yolumuza altyapıda böyle devam edeceğiz. Büyük sıkıntılar yaşadık bunun da farkındayız. Şampiyonluğa kilitlenmiş bir kulüp olarak altyapıya gerekli önem vermediğimiz düşünebilir ama bizim için çok önemli. 2-3 Süper Lig kulübümüzün bu Rezerv Lig olayında büyük payı var."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ