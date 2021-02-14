Trabzonspor altın çağını yaşıyor

Rakip tanımayan bordo-mavililer, G.Antep'i de devirdi. 67. dakikada Bakasetas ağları havalandırırken ligin zirvesindeki üç takıma 'GELİYORUZ' mesajını verdi



ANASTASİOS BAKASETAS İLK 11'DEYSE AFFETMEZ!



FILELERI bulan Anastasios Bakasetas, Alanya'da başladığı seriyi Trabzonspor'da da sürdürüyor. Yunan oyuncu, eski takımı ile sahaya ilk 11'de çıktığı son 3 maçta da ağları havalandırırken bu başarısını Karadeniz ekibine de taşıdı. 27 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili formayla ilk 11'de oynadığı Denizli, Yeni Malatya ve G.Antep FK karşılaşmalarında da fileleri havalandırdı. Bu sezon toplamda 10 gole ulaşan Bakasetas, 2 gol daha kaydetmesi halinde kendi kariyer rekorunu egale edecek.



EVİNDE DÖRT DÖRTLÜK!



EVINDE aldığı 2-0'lık G.Saray yenilgisi sonrasında bordo-mavililer sahasında kimseye puan bırakmadı. Trabzon'da oynanan son 4 karşılaşmada da kazanan Fırtına, ayrıca bu dört maçta sadece 1 gol yedi.



KIRMIZI GÖREN NWAKAEME BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK



MAÇIN uzatma anlarında bordo-mavililer adına büyük bir talihsizlik de yaşandı. Nwakaeme bir hava topu öncesinde rakibin geldiğini görmeyince tabanı ile göğsüne vurdu. Bunun ardından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılan Nijeryalı, yerde kalan G.Antepli futbolcudan özür dilerken rakibini ayağa kaldırıp oyundan çıktı.



