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KUPA TARAFTARLA BULUŞACAK

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, Altay ile karşı karşıya gelecek.İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Kadir Sağlam görev yapacak. Sağlam'ın yardımcıları ise Mustafa Sönmez ve Candaş Erbil.Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 77 puan elde etti. Ligde mağlup olmadığı son 2 karşılaşmada 4 puan toplayan Altay, 34 puanla 18. sırada yer alıyor. İzmir ekibinin küme düşmesi daha önce kesinleşti.İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 2-1'lik skorla kazanmıştı.Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Ahmetcan, Puchacz, Berat, Hamsik, Visca, Abdülkadir, Djaniny, Cornelius.Cihan, Cebrail, Björkander, Thiam, Kazımcan, Poko, Zeki, Kappel, Thaciano, Rodriguez, Ahmed Rayan.Şampiyonluğu 35. haftada garantileyen ve cumartesi akşamı kupasına kavuşan Trabzonspor'da, Altay maçının ardından kupa taraftarla buluşacak.Karşılaşmanın sonunda, Trabzonsporlu futbolcular şampiyonluk kupası ile birlikte tribünleri selamlayacak.