Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü İstanbul'da oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde karşılaşma öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.
Trabzonspor-Altay karşılaşması, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.
Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde karşılaşma öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.
Trabzonspor-Altay karşılaşması, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.
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