Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'de Altay ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını bitirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı
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13 Mayıs 2022 20:44
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü İstanbul'da oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde karşılaşma öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.

Trabzonspor-Altay karşılaşması, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

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