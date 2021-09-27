Trabzonspor - Alanyaspor: İlk 11'ler

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u konuk ediyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor - Alanyaspor: İlk 11'ler
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27 Eylül 2021 18:59
Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek. Trabzonspor - Alanyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligin ilk 6 haftasında namağlup olarak 14 puan toplayan bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

Eksikler

Trabzonspor'da Anders Trondsen, Abdulkadir Parmak, Fode Koita, Stefano Denswil ile kart cezalısı Vitor Hugo forma giyemeyecek. Dorukhan Toköz'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.

İlk 11'ler

Trabzonspor
Uğurcan, Peres, Edgar, Hüseyin, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius



Alanyaspor
Serkan Kırıntılı, Juanfran, Milunovic, Awaziem, Borja, Umut Güneş, Fatih Aksoy, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou



Ligde 18 maçtır yenilmiyor

En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 18 lig maçını kaybetmedi.

Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 18 maçında 8 galibiyet, 10 beraberlik elde ederek 202 gündür yenilgi yaşamadı.

11. kez karşı karşıya

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, Trabzon'da yapacakları maçla ligde 11. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 10 maçta Aytemiz Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 5 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 2 kez mağlup etti. Taraflar, 3 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 17 gol atarken, bordo-mavililer ise 10 gol kaydetti.

Trabzon'da oynanan 5 karşılaşmada Trabzonspor 1 kez kazandı. 3 maç konuk takımın üstünlüğüyle biterken 1 maçta da taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı.


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