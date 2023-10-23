Haber Tarihi: 23 Ekim 2023 16:19 - Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2023 16:19

Trabzonspor Alanyaspor Canlı İzle Şifresiz Bein Sports İzle | TS-Alanyaspor maçı canlı HD izle!

Trabzonspor Alanyaspor maçı canlı izle şifresiz Bein Sports izle | Trabzonspor Alanyaspor maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 9. hafta maçında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Trabzonspor Alanyaspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Trabzonspor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor Alanyaspor maçı canlı izleme detayları

Trabzonspor Alanyaspor Canlı İzle Şifresiz Bein Sports İzle | TS-Alanyaspor maçı canlı HD izle!
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Trabzonspor Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Trabzonspor Alanyaspor maçı, Trendyol Süper Lig'de 9'uncu haftanın son mücadelesi olacak. Son haftalarda çalkantılı bir sürecin içinde yer alan Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile Alanyaspor karşısında ter dökecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor Alanyaspor maçı Bein Sports  ekranlarında canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE



TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor Alanyaspor maçı, 23 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak. Mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER


TRABZONSPOR: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Visca, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Onuachu.

ALANYASPOR: Ertuğrul, Augusto, Nuno, Fatih, Balkovic, Eduardo, Richard, Novais, Efecan, Cordova, Oğuz.

ABDULLAH AVCI İLE ÇIKIŞ ARANIYOR


Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde ligin ilk 8 haftasında 4 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 12 puan toplayabilen Karadeniz ekibi, Bjelica ile yolları ayırdıktan sonra göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde ilk müsabakasına çıkacak. Ligin 8'inci haftasında Adana Demirspor deplasmanından 1-0 mağlup ayrılan bordo-mavililer, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile çıkış arıyor.

İKİNCİ DÖNEMİN PERDESİNİ AÇIYOR

Trabzonspor'daki görevinden geçen sezonun 24'üncü haftasında oynadığı Ümraniyespor müsabakasında yaşanan 2-1'lik mağlubiyetin ardından ayrılan Abdullah Avcı, bordo-mavili ekipteki ikinci döneminin ilk maçına çıkacak. 7 ayı bulan ayrılık sonrası yeniden bordo-mavi renkleri giyinen Avcı, istikrar ve başarı hedeflediği ikinci döneminin perdesini Alanyaspor maçı ile açıyor.

İSTİKRARSIZLIĞA GALİBİYETLE SON VERMEK İSTİYOR

Avcı, 233 gün sonra ilk kez bir müsabakaya çıkmanın heyecanını yaşarken, ilk döneminde olduğu gibi ikinci dönemine de galibiyetle başlamayı hedefliyor. Deneyimli teknik adam, Trabzonspor'daki ilk döneminde 22 Kasım 2020'de Erzurumspor'u sahasında 1-0 yenerek 5 haftalık galibiyet hasretine son vermişti. Avcı, ikinci döneminde de takımdaki istikrarsızlığa Alanyaspor karşısında alınacak galibiyetle son vermek istiyor.

AVCI'DAN KADROYA DOKUNUŞ

Agresif, hızlı oynayan dengeli bir takım kurma hedefindeki Abdullah Avcı, oyun formasyonu ve kadroda buna göre değişiklikler yapacak. Kendi oyun tarzını takıma adapte etmek isteyen Avcı'nın ilk 11'de değişimler yapması bekleniyor. Avcı'nın, ilk döneminde gözde oyuncularından olan Abdülkadir Ömür'e Alanyaspor maçında ilk 11'de yer vermesi bekleniyor.

HÜCUM GÜCÜ ONUACHU

Trabzonspor'a Bjelica döneminde katılan ve gol katkısıyla büyük beğeni alan Paul Onuachu, Abdullah Avcı döneminde de hücumdaki yerini koruyacak. Alanyaspor hazırlıkları sırasında ayak bileğinde burkulma yaşayan ve tedbirli olarak çalışan golcü Onuachu'nun Alanyaspor maçında bordo-mavililerin en büyük kozu olacak

 

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