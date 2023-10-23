Trabzonspor Alanyaspor Canlı İzle Şifresiz Bein Sports İzle | TS-Alanyaspor maçı canlı HD izle!

Trabzonspor Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Trabzonspor Alanyaspor maçı, Trendyol Süper Lig'de 9'uncu haftanın son mücadelesi olacak. Son haftalarda çalkantılı bir sürecin içinde yer alan Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile Alanyaspor karşısında ter dökecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor Alanyaspor maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.Trabzonspor Alanyaspor maçı, 23 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak. Mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Visca, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Onuachu.: Ertuğrul, Augusto, Nuno, Fatih, Balkovic, Eduardo, Richard, Novais, Efecan, Cordova, Oğuz.Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde ligin ilk 8 haftasında 4 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 12 puan toplayabilen Karadeniz ekibi, Bjelica ile yolları ayırdıktan sonra göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde ilk müsabakasına çıkacak. Ligin 8'inci haftasında Adana Demirspor deplasmanından 1-0 mağlup ayrılan bordo-mavililer, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile çıkış arıyor.Trabzonspor'daki görevinden geçen sezonun 24'üncü haftasında oynadığı Ümraniyespor müsabakasında yaşanan 2-1'lik mağlubiyetin ardından ayrılan Abdullah Avcı, bordo-mavili ekipteki ikinci döneminin ilk maçına çıkacak. 7 ayı bulan ayrılık sonrası yeniden bordo-mavi renkleri giyinen Avcı, istikrar ve başarı hedeflediği ikinci döneminin perdesini Alanyaspor maçı ile açıyor.Avcı, 233 gün sonra ilk kez bir müsabakaya çıkmanın heyecanını yaşarken, ilk döneminde olduğu gibi ikinci dönemine de galibiyetle başlamayı hedefliyor. Deneyimli teknik adam, Trabzonspor'daki ilk döneminde 22 Kasım 2020'de Erzurumspor'u sahasında 1-0 yenerek 5 haftalık galibiyet hasretine son vermişti. Avcı, ikinci döneminde de takımdaki istikrarsızlığa Alanyaspor karşısında alınacak galibiyetle son vermek istiyor.Agresif, hızlı oynayan dengeli bir takım kurma hedefindeki Abdullah Avcı, oyun formasyonu ve kadroda buna göre değişiklikler yapacak. Kendi oyun tarzını takıma adapte etmek isteyen Avcı'nın ilk 11'de değişimler yapması bekleniyor. Avcı'nın, ilk döneminde gözde oyuncularından olan Abdülkadir Ömür'e Alanyaspor maçında ilk 11'de yer vermesi bekleniyor.Trabzonspor'a Bjelica döneminde katılan ve gol katkısıyla büyük beğeni alan Paul Onuachu, Abdullah Avcı döneminde de hücumdaki yerini koruyacak. Alanyaspor hazırlıkları sırasında ayak bileğinde burkulma yaşayan ve tedbirli olarak çalışan golcü Onuachu'nun Alanyaspor maçında bordo-mavililerin en büyük kozu olacak