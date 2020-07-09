Trabzonspor, Akyazı virajında durdu

Başakşehir, Ankaragücü ve son olarak Antalyaspor... Bordo-Mavililer, Akyazı Medical Park Stadı'nda art arda oynadığı 3 lig karşılaşmasında da galibiyete uzanamadı. Bu süreçte 3 beraberlik alan Fırtına, toplamda 6 puan yitirdi.



GÖZLER, KALAN 3 HAFTADA



Özellikle iç sahada kazanamadığı maçlar nedeniyle yarışta avantaj kaybeden Karadeniz ekibinin gözü artık kalan 3 haftada. Denizlispor ve Kayserispor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak Trabzonspor, 33. haftada Konyaspor'u ise evinde konuk edecek. 29 Ocak 2017'deki Gaziantep maçıyla yeni mabedine kavuşan Fırtına, bu süreçte toplam 59 lig karşılaşması oynadı. Evindeki bu maçların 33'ünü kazanırken, 11 beraberlik ve 14 yenilgi aldı.



DEPLASMANDA LİDER



Bordo-Mavililer dış saha karnesine bakıldığında ise çok farklı bir görüntüde. Fırtına, 15 deplasman maçında sadece 1 yenilgi aldı. 8 galibiyet, 6 beraberlikle 30 puanı hanesine yazdırdı. Karadeniz ekibini dış saha puan cetvelinde 29 puan ile Başakşehir takip ediyor.



