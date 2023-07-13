Trabzonspor, AEK ile özel maç yapacak

Trabzonspor, sahasında yeni sezon öncesi Yunanistan'ın AEK takımı ile özel karşılaşma oynayacak.
4 Temmuz'da Slovenya'da kampa giren bordo-mavililer, 23 günlük hazırlık çalışmalarını tamamladıktan sonra 26 Temmuz'da Trabzon'a dönecek.
Karadeniz ekibi, 30 Temmuz Pazar günü Yunanistan'ın AEK takımı ile Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.
4 Temmuz'da Slovenya'da kampa giren bordo-mavililer, 23 günlük hazırlık çalışmalarını tamamladıktan sonra 26 Temmuz'da Trabzon'a dönecek.
Karadeniz ekibi, 30 Temmuz Pazar günü Yunanistan'ın AEK takımı ile Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.