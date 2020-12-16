Trabzonspor - Adana Demirspor: Muhtemel 11

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Trabzonspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u konuk ediyor.
Medical Park Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 18.15'de başlayacak. Hakem Alper Çetin'in yöneteği karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Trabzonspor'un eksiği
Bordo mavili ekipte sakatlığını atlatamayan Nwakaeme'nin bu maçta riske edilmesi beklenmezken Trondsen, Djaniny, Salih Kavrazlı ve Muhammet Taha Tepe'nin kadroda olması beklenmiyor.
Trabzonspor
Erce
Serkan
Hüseyin
Hosseini
K.Ahmet
A.Parmak
Flavio
Bilal
A.Ömür
Diabate
Afobe
Adana Demirspor
Zubas
Süleyman
Talha
Rassoul
Mehmet
Hasan
Sinan
Traore
Mehmet Akyüz
Yunus
Dibba
12 yıl sonra yeniden
Trabzonspor ile Adana Demirspor 12 yıl aradan sonra yeniden birbirlerine rakip olacak.
Taraflar en son 9 Ocak 2008 gününde Adana'da karşı karşıya gelmişti. Türkiye Kupası müsabakasında Adana Demirspor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Medical Park Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 18.15'de başlayacak. Hakem Alper Çetin'in yöneteği karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Trabzonspor'un eksiği
Bordo mavili ekipte sakatlığını atlatamayan Nwakaeme'nin bu maçta riske edilmesi beklenmezken Trondsen, Djaniny, Salih Kavrazlı ve Muhammet Taha Tepe'nin kadroda olması beklenmiyor.
Trabzonspor
Erce
Serkan
Hüseyin
Hosseini
K.Ahmet
A.Parmak
Flavio
Bilal
A.Ömür
Diabate
Afobe
Adana Demirspor
Zubas
Süleyman
Talha
Rassoul
Mehmet
Hasan
Sinan
Traore
Mehmet Akyüz
Yunus
Dibba
12 yıl sonra yeniden
Trabzonspor ile Adana Demirspor 12 yıl aradan sonra yeniden birbirlerine rakip olacak.
Taraflar en son 9 Ocak 2008 gününde Adana'da karşı karşıya gelmişti. Türkiye Kupası müsabakasında Adana Demirspor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.