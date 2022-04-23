Trabzonspor, Adana Demirspor maçında ilginç an!

Trabzonspor'un deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldiği maçta ilk yarıyı 6 dakika uzatan Yaşar Kemal Uğurlu, 4. dakikada devre düdüğünü çaldı. Sonradan sürenin henüz bitmediğini fark eden Uğurlu soyunma odasına giden futbolcuları geri çağırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Adana Demirspor maçında ilginç an!
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23 Nisan 2022 21:29
Trabzonspor'un Adana Demirspor ile karşı karşıya geldiği maçta ilginç bir an yaşandı.

İlk yarıyı 6 dakika uzatan Yaşar Kemal Uğurlu, 4. dakikada devre düdüğünü çaldı.

Ardından düdüğü erken çaldığını fark eden Uğurlu, süreyi göstererek, soyunma odası tüneline doğru giden futbolcuları geri çağırdı ve maç kaldığı yerden devam etti.

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