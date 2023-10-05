Trabzonspor, Adana Demirspor'a konuk olacak

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor, Adana Demirspor'a konuk olacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ekim 2023 13:10
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Cuma günü deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek.

Geçen hafta ligde sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 yenen bordo-mavililer, Adana Demirspor karşısında da çıkışını sürdürerek milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya moralli girmek istiyor.

Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Batista Mendy ile sakatlıklarının ardından henüz hazır hale gelmeyen Nicolas Pepe ve Joaquin Fernandez forma giyemeyecek. Filip Benkovic ve Hüseyin Türkmen'in de sakatlıkları sürüyor.

Bordo-mavililer, tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra akşam saatlerinde özel uçakla Adana'ya gidecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery