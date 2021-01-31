Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yükselişini sürdürdü

Hafta içinde TFF Süper Kupa'yı müzesine götüren Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile yükselişini sürdürdü.



Bordo-mavili ekip, Avcı yönetiminde yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Avcı'nın teknik direktörlüğünde ligde 13 maça çıkan Trabzonspor, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.



Geçen sezon Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapan Avcı, Trabzonspor'un başında eski takımına karşı da galibiyet sevinci yaşadı.



Bu sezon ligdeki galibiyet sayısını 10 çıkaran bordo-mavili ekip, puanını ise 36'ya yükseltti.



- Uğurcan Çakır'dan başarılı performans



Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır, başarılı performansıyla galibiyette büyük rol oynadı.



Bordo-mavili takımın 24 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş'ın üst üste bulduğu pozisyonlarda önemli kurtarışlara imza attı.



Bu arada, maçın son bölümlerinde iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin sonlanmasının ardından maçın hakemi Halil Umut Meler, Adem Ljajic ile Lewis Baker'e sarı kart gösterdi.



- Trabzonspor, deplasmanda yine rakibine karşı iyi sonuç aldı



Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanında yine iyi bir sonuç elde etti



Bordo-mavililer, deplasmanda son 17 lig maçından 6'sında Beşiktaş'ı yendi, 7'sinde berabere kaldı. Beşiktaş ise söz konusu karşılaşmada rakibine 4 kez üstünlük kurabildi.



