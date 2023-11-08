Trabzonspor, Abdullah Avcı ile çok farklı!

Nenad Bjelica'nın yerine görevin başına gelen Abdullah Avcı, Trabzonspor taraftarının yüzünü güldürüyor.
Bjelica ile bu sezon ilk 8 haftada 12 puan alan Karadeniz ekibi, Avcı ile 19 puana ulaştı. Kısa sürede yaşanan kan değişikliğinin meyvelerini almaya başlayan Trabzonspor'da Abdullah Avcı, oyunculara dokunuşlarıyla da dikkat çekti.
Antrenman temposu yanında analiz toplantılarıyla birlikte takımın eksiklerini gidermeye çalışan tecrübeli teknik adam, kısa sürede eski ve yeni öğrencileriyle birlikte uyum sağladı. Takımın enerjisini yükselten Avcı, kaybolan güven ortamını yeniden inşa etmeye başladı.
Bjelica ile bu sezon ilk 8 haftada 12 puan alan Karadeniz ekibi, Avcı ile 19 puana ulaştı. Kısa sürede yaşanan kan değişikliğinin meyvelerini almaya başlayan Trabzonspor'da Abdullah Avcı, oyunculara dokunuşlarıyla da dikkat çekti.
Antrenman temposu yanında analiz toplantılarıyla birlikte takımın eksiklerini gidermeye çalışan tecrübeli teknik adam, kısa sürede eski ve yeni öğrencileriyle birlikte uyum sağladı. Takımın enerjisini yükselten Avcı, kaybolan güven ortamını yeniden inşa etmeye başladı.
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