Trabzonspor, Abdullah Avcı ile çok farklı!

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe galibiyetini geride bırakıp, Konyaspor mücadelesine odaklandıklarının altını çizdi. Tecrübeli hocanın takımın başına geçmesiyle birlikte de gözle görülür farklar ortaya çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Abdullah Avcı ile çok farklı!
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08 Kasım 2023 11:38
Nenad Bjelica'nın yerine görevin başına gelen Abdullah Avcı, Trabzonspor taraftarının yüzünü güldürüyor.

Bjelica ile bu sezon ilk 8 haftada 12 puan alan Karadeniz ekibi, Avcı ile 19 puana ulaştı. Kısa sürede yaşanan kan değişikliğinin meyvelerini almaya başlayan Trabzonspor'da Abdullah Avcı, oyunculara dokunuşlarıyla da dikkat çekti.

Antrenman temposu yanında analiz toplantılarıyla birlikte takımın eksiklerini gidermeye çalışan tecrübeli teknik adam, kısa sürede eski ve yeni öğrencileriyle birlikte uyum sağladı. Takımın enerjisini yükselten Avcı, kaybolan güven ortamını yeniden inşa etmeye başladı.



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