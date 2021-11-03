Trabzonspor Abdullah Avcı ile büyük maçlarda İstanbul'da kaybetmedi

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde aralarında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de olduğu 3 büyük rakibine karşı 7. karşılaşmasına çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor Abdullah Avcı ile büyük maçlarda İstanbul'da kaybetmedi
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03 Kasım 2021 11:21
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi ile 7. karşılaşmasına çıkacak.

Ligde 27 puanla lider durumda bulunan bordo-mavililer, 20 puanla 4. sırada yer alan siyah-beyazlı takım karşısında kazanarak şampiyonluk yolunda daha da avantajlı duruma geçmek istiyor.

Karadeniz ekibinin, Abdullah Avcı'nın görevde bulunduğu sürede üç büyük rakibi karşısında oynadığı maçlarda ise genel olarak denge var.

Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde bordo-mavililer, söz konusu rakipler karşısında çıktığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavili takım, dış sahada oynadığı 2 karşılaşmada Beşiktaş'ı 2-1 yenerken Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor, kendi evinde ise Fenerbahçe'ye 1-0, Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Karadeniz ekibi, bu sezon ise sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalırken Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.


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