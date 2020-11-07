Trabzonspor, Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı

Trabzonspor Kulübü yetkilileri, Alanyaspor ile oynanan maçın ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşmaya varıldığı bilgisini verdi.

Abone Ol
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Kasım 2020 18:19
Trabzonspor Kulübü, teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı. Bordo-mavili kulüp, kısa bir süre içerisinde Avcı'yı resmi olarak açıklayacak.

Avcı'nın ekibinin şu isimlerden oluşması bekleniyor:

Orhan Ak - Yardımcı Antrenör
Egemen Korkmaz - Yardımcı Antrenör
Yaşar Çevikel - Psikolojik Performans Antrenörü
Caner Erol - Maç ve Performans Analizi
Özerk Tufan - Fizik Performans Antrenörü
Haluk Güngör - Kaleci Antrenörü



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için