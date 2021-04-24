Galatasaray maçında oyuna girmek istemediği için Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı tarafından kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak'ın durumu bordo-mavili yönetimi zor durumda bıraktı.



Parmak'ın tavrını tasvip etmeyen, ancak kadro dışı kalmasının takıma zarar verebileceğini düşünen Trabzonspor Yönetimi, bu konunun sulhla bitirilmesi için çalışma içine girdi. Bu sezon başında yeni sözleşmeye imza atan ve iki yıl daha anlaşması bulunan Parmak için 5-6 milyon euroluk teklifler gelmiş, ancak Karadeniz ekibinin yöneticileri oyuncunun kadro dışı kalması durumunda kendi elleriyle değerlerinin düşeceğine inanıyor.



Ancak teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu kararı sorgulanırsa da bu kez tecrübeli çalıştırıcının otoritesi sarsılmış olacak. Bu nedenle iki arada kalan bordo-mavililer, en iyi formül olarak, Abdulkadir'in birkaç hafta takımdan uzak kalması ve hocasından özür dileyerek yeniden ekibine katılmasını düşünüyor.



Avcı'nın sadece Abdulkadir Parmak değil, birkaç oyuncunun daha performansından memnun kalmadığı, bunları da yönetimle paylaştığı öğrenildi.



