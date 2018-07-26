Jonas satılırsa...

Portekiz devi Benfica'nın, Abdülkadir Ömür aşkı bitmiyor...Geçtiğimiz hafta 19 yaşındaki oyuncu için Bordo- Mavililer'e 14 milyon Dolar (112 milyon TL) artı 4 oyuncu teklif eden Kırmızı-Beyazlılar, Trabzonspor'un kapısını bir kez daha çaldı. İlk teklife benzer bir öneriyi Karadeniz ekibine sunan Portekiz temsilcisi, Fırtına'dan bir kez daha ret cevabı aldı.Benfica'nın önerdiği oyuncuların maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle takasta futbolcu kabul etmeyen Bordo-Mavililer, Kırmızı- Beyazlı ekibe son sözünü söyledi. Genç yıldız için 23 milyon Euro (129 milyon TL) talep eden Trabzonspor, buna ek olarak 5 yıl içerisindeki bir sonraki satıştan da yüzde 25 pay istedi. Pazarlıklar kızışırken, Benfica'nın bu rakamı yüksek bulduğu ancak yine de düşünmek için süre istediği öğrenildi.Benfica'da geçen sezon 37 gol atan Jonas'a, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in 14 milyon Euro (79 milyon TL) teklif ettiği biliniyor. Kırmızı-Beyazlılar, 34 yaşındaki forvet için gelen bu cazip teklifi kabul etmeye hazırlanırken, transferin gerçekleşmesi durumunda Portekiz ekibi kaynak yaratacak. Benfica'nın bu kaynağı Abdülkadir için kullanabileceği iddia ediliyor.