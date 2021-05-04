Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı müjdesi! 6.5 milyon Euro

Uzun süredir Arsenal ile adı anılan Yusuf Yazıcı, İtalya yolunda... Milan'ın, yıldız futbolcuyu çok istediği ve Lille Kulübü'yle pazarlık halinde olduğu öğrenildi. Bonservis bedeli olarak konuşulan rakam ise tam 50 milyon Euro..

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı müjdesi! 6.5 milyon Euro
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04 Mayıs 2021 13:25
2019'un yaz döneminde Yusuf Yazıcı'yı 17.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Lille'e satan Trabzonspor, yıldız isimden para kazanmaya devam edecek...

Uzun uğraş sonucunda Milli futbolcunun sözleşmesine 'sonraki satıştan yüzde 20 pay' maddesi koyduran Bordo-Mavili yönetim, bu sayede önemli bir geliri kasasına koymaya hazırlanıyor. Uzun süredir adı Arsenal ile anılan Yusuf'un esas talibi İtalya'dan: AC Milan.

17.5'a satmışlardı

Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosunda bulunduran Milan'ın, Yusuf Yazıcı'nın transferi konusunda çok istekli olduğu hatta Lille ile pazarlıklara başladığı öğrenildi. Konuşulan rakam ise tam 50 milyon Euro... Eğer Yusuf bu bonservis bedeliyle Çizme devine giderse, Trabzonspor aradaki kârın yani 32.5 milyon Euro'nun yüzde 20'sini alacak. Bu da 6.5 milyon Euro'ya denk geliyor.

Tamamı transfere...

Sadece Lille Kulübü değil, Bordo-Mavili yönetim de Yusuf'un Milan'a transferini dört gözle beklerken; Trabzonspor cephesi gelişmeleri yakından takip ediyor. Yusuf Yazıcı'dan gelecek paranın tamamını transfere harcamayı planlayan Fırtına, şampiyonluk kadrosu oluşturma yolunda elini güçlendirecek. 



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