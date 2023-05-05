Göreve geldikten sonra eksik isimlerin fazlalığı nedeniyle sıkıntı yaşayan Nenad Bjelica, bu kez daha geniş bir kadroyla Ankaragücü maçına çıkabilir. Öyle ki 2 yıldızdan güzel haber geldi. Sakatlıkları büyük oranda geçen Edin Visca ile Abdülkadir Ömür, dünkü antrenmanda takımla çalıştılar.Özellikle Visca'nın Akyazı'daki maçta oynamayı çok istediği vurgulandı. Bakasetas'ın yokluğunda Abdülkadir'in de 10 numara bölgesinde başlaması bekleniyor.Savunmadaki sorun ise henüz çözülmüş değil. Denswil'in ağrıları devam ederken, sağ bekte kimin oynayacağı belirsiz. Larsen'in cezası devam ediyor.