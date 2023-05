Trabzonspor'a yıldız yağmuru!

Orsic transferi için çalışmalara hız veren Trabzonspor, kanatlara da genç yıldız takviyesi için düğmeye bastı.



Gündemin ilk sırasındaki isimler belli olurken Fırtına'da hareketli saatler yaşanıyor. İşte Karadeniz devinde yaşanan son dakika gelişmeleri...



ORSIC TRABZONSPOR İÇİN İZİN ALDI



Hücum hattına mutlaka takviye yapacak olan Fırtına'da liste ilk sırada yer alan isimlerden biri de Mislav Orsic. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'ın formasını giyen Hırvat futbolcu ile ilgili olarak sıcak gelişmeler yaşanıyor. 30 yaşındaki futbolcunun, kulübü ile konuştuğu ve Trabzonspor ile görüşme yapmak için izin aldığı bildirildi.



BJELICA İLE ÇALIŞMAYA SICAK BAKIYOR



Bu sezon sadece 5 maçta forma giyebilen Orsic'in de kulüpten ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Sol kanat dışında sağ kanat ve ileri uçta da forma giyebilen Orsic'in, özellikle vatandaşı ve aynı zamanda Fırtına'nın hocası Nenad Bjelica ile çalışmaya sıcak baktığı öğrenildi.



YENİ NWAKAEME: MOUSA AL-TAMARI



Trabzonspor scoutları da transfer konusunda harıl harıl çalışmalarını sürdürüyor. Buna göre listeye yeni bir isim daha eklendi. 2020 yılında 1.1 milyon Euro karşılığında Belçika Ligi ekiplerinden OH Leuven'in yolunu tutan Mousa Al-Tamari, Karadeniz ekibi cephesinden tam not aldı. Oyun tarzı ile Bordo-Mavililer'in eski yıldızı Anthony Nwakaeme'yi andıran Ürdünlü futbolcu, bu sezona da damgasını vurdu.



BONSERVİS PAZARLIĞI YAPILACAK



36 maçta 6 gol ve 6 asistlik performans sergileyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu için nabız yoklanacak. Eğer bonserviste orta yol bulunursa anlaşma sağlanacak. Belçika temsilcisinin şu an için 5 milyon Euro civarında bir beklentisinin olduğu belirtildi.



DEEDSON'A EN CİDDİ TEKLİF TRABZON'DAN



Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, özellikle kanat transferine ağırlık verilmesini istedi. Genç ve geleceği parlak oyuncuları kadrosuna katmak isteyen Fırtına, rotasını ise Danimarka'ya çevirdi. 2. Lig'de Hobro forması giyen Louicis Don Deedson, özellikle Süper Lig ekiplerinin radarına girdi. Şu ana kadar en ciddi teklifin ise Bordo-Mavili ekip tarafından yapıldığı iddia edildi.



Don Deedson, hem sağ hem de sol kanatta forma giyebiliyor.



ANLAŞMA ÇOK YAKIN



Danimarka basınında yer alan haberlere göre Haitili kanat oyuncusu için Fırtına'nın görüşmelerde önemli yol katettiği belirtildi. 22 yaşındaki yıldız, 25 maçta 11 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 gol pası verdi.



MARKOVIC KALMAK İSTİYOR



Devre arasında Gaziantep FK'dan kiralık olarak takıma katılan Lazar Markovic'in geleceği merak konusuydu. Geldiği günden bu yana hücumda fark yaratan isimlerden biri olan Sırp futbolcunun bonservisinin alınıp, alınmayacağı konusunda son kararıteknik heyet verecek. Öte yandan 29 yaşındaki futbolcunun, Bordo-Mavili ekipte bir hayli mutlu olduğu ve kariyerini Trabzon'da sürdürmeye sıcak baktığı bildirildi.





