Trabzonspor'a yeni Sörloth!

Trabzonspor'da forvet transferinde liste başı isim; Andreas Cornelius.

Haber; Posta, Fotoğraf; parmacalcio1913.com
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Trabzonspor'a yeni Sörloth!
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08 Mayıs 2021 13:28
Yeni bir Sörloth arayan Fırtına, aradığı oyuncuyu İtalya'da bulmuştu. Forvet transferinde pek çok isim gündeme gelmesine rağmen Bordo-Mavililer'in öncelik verdiği yıldız; Cornelius.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Danimarkalı santrforu mutlaka kadroda istiyor. 1.93 boyundaki ismin oyun planına uygun olduğunu belirten Avcı, yönetimden şartların zorlanmasını talep etmişti. Bunun üzerine İtalya'ya bir ekip gönderilirken, sıcak temas kuruldu.

Cornelius, Trabzonspor'a gelmeye olumlu bakıyor ancak esas sorun bonservisiyle ilgili yaşanıyor. Çünkü Parma'da kiralık oynayan 28 yaşındaki oyuncunun 7 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu var. Ancak Parma küme düşeceği için bu rakamı ödemeleri çok zor. Bordo-Mavililer, hem Parma hem de bonservisi elinde bulunduran Atalanta ile görüşüyor.

İki ihtimal var

Trabzonspor, opsiyonlu kiralama veya uzun vadeli bir ödeme planıyla bonservis sorununu çözmeye çalışıyor. Öncelikli plan, Vitor Hugo transferinde olduğu gibi yıllara bölünecek eşit taksitler halinde Cornelius'un tapusunu almak. Bruno Peres ve Koita ile prensip anlaşmasına varan Trabzonspor, Cornelius işini de Haziran ayına bırakmadan noktalamak amacında.

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