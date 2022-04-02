Trabzonspor'a yeni sol bek adayı!

Trabzonspor 'da Puchacz'ın kiralık sözleşmesi sezon sonunda biterken, savunmanın soluna yerli bir ismin alınması hedefleniyor. Bu doğrultuda Kasımpaşa'dan Eren Elmalı en güçlü aday. Ancak İtalya basınına göre; Cagliari ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Charalampos Lykogiannis de Fırtına'nın radarında.



TuttoCagliari'de çıkan haberde, 28 yaşındaki Yunan sol beki Trabzonspor'un yakından takip ettiği öne sürüldü. 6 kez Yunanistan Milli Takımı'nın formasını terleten Lykogiannis, bu sezon Serie A'da 24 maça çıktı ve 1526 dakika süre aldı.





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