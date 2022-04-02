Trabzonspor'a yeni sol bek adayı!

Gelecek sezonun transfer planlamasına şimdiden başlayan Trabzonspor'un gündemine Cagliari forması giyen Charalampos Lykogiannis geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'a yeni sol bek adayı!
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02 Nisan 2022 11:21
Trabzonspor 'da Puchacz'ın kiralık sözleşmesi sezon sonunda biterken, savunmanın soluna yerli bir ismin alınması hedefleniyor. Bu doğrultuda Kasımpaşa'dan Eren Elmalı en güçlü aday. Ancak İtalya basınına göre; Cagliari ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Charalampos Lykogiannis de Fırtına'nın radarında.

TuttoCagliari'de çıkan haberde, 28 yaşındaki Yunan sol beki Trabzonspor'un yakından takip ettiği öne sürüldü. 6 kez Yunanistan Milli Takımı'nın formasını terleten Lykogiannis, bu sezon Serie A'da 24 maça çıktı ve 1526 dakika süre aldı.

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