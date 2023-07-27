Trabzonspor'a yeni Koita teklifi! 'Bizde oynasın siz ödeyin'

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'ya kiralanan Fode Koita'ya kulüp bulması söylenmişti.
32 yaşındaki forvetin Gaziantep FK ile görüştüğü belirtildi. Kırmızı- siyahlı takım, bordo-mavililere "Koita'nın 1.2 milyon euro olan maaşının 200 bin euro'sunu biz verelim. Bize gelsin" teklifi sundu.
Ancak bordo-mavililer, '500 bin euro'sunu siz ödeyin' yanıtını verdi. Pazarlıklar sürüyor ve tarafların anlaşması çok yakın.
Koita, Trabzonspor formasıyla 21 maça çıkıp 1 gol 1 asist yaptı.
(Haber Kaynak: Karadeniz Gazete)
32 yaşındaki forvetin Gaziantep FK ile görüştüğü belirtildi. Kırmızı- siyahlı takım, bordo-mavililere "Koita'nın 1.2 milyon euro olan maaşının 200 bin euro'sunu biz verelim. Bize gelsin" teklifi sundu.
Ancak bordo-mavililer, '500 bin euro'sunu siz ödeyin' yanıtını verdi. Pazarlıklar sürüyor ve tarafların anlaşması çok yakın.
Koita, Trabzonspor formasıyla 21 maça çıkıp 1 gol 1 asist yaptı.
(Haber Kaynak: Karadeniz Gazete)