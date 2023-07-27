Trabzonspor'a yeni Koita teklifi! "Bizde oynasın siz ödeyin"

Trabzonspor forması giyen santrfor Fede Koita için Gaziantep FK'dan sürpriz talep geldi.

Abone Ol
Trabzonspor'a yeni Koita teklifi! 'Bizde oynasın siz ödeyin'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Temmuz 2023 16:38
Son güncelleme 27 Temmuz 2023 16:41
Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'ya kiralanan Fode Koita'ya kulüp bulması söylenmişti.

32 yaşındaki forvetin Gaziantep FK ile görüştüğü belirtildi. Kırmızı- siyahlı takım, bordo-mavililere "Koita'nın 1.2 milyon euro olan maaşının 200 bin euro'sunu biz verelim. Bize gelsin" teklifi sundu.

Ancak bordo-mavililer, '500 bin euro'sunu siz ödeyin' yanıtını verdi. Pazarlıklar sürüyor ve tarafların anlaşması çok yakın.

Koita, Trabzonspor formasıyla 21 maça çıkıp 1 gol 1 asist yaptı.

(Haber Kaynak: Karadeniz Gazete) 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery