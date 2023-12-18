Trabzonspor'a yeni Hamsik: Klaassen!

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. İtalyan basını, Karadeniz temsilcisinin Inter'de forma giyen 30 yaşındaki futbolcu Davy Klaassen'i istediğini öne sürdü

, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'a yeni Hamsik: Klaassen!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Aralık 2023 09:34
Transfer için çalışmalarına başlayan Trabzonspor ile ilgili İtalyan basınından önemli bir iddia ortaya atıldı.

Adı yaz transfer döneminde de Karadeniz temsilcisi ile anılan Davy Klaassen'i İtalyanlar bir kez daha bordo-mavili kulübe yazdı.

Tuttosport'un haberinde Inter'de istediği süreleri bulamayan tecrübeli orta saha oyuncusunun kış transfer döneminde rotasının Türkiye olabileceği vurgulandı.

Haberde 30 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibinde beklenilen seviyeye gelemediği ve yolların ayrılması için doğru zaman olduğu kaydedildi.

Trabzonspor'un yaz aylarında olduğu gibi yine Hollandalı yıldız için pazarlık masasına oturacağı belirtildi. Bordo-mavili takım, bu transferler birlikte şampiyon olduğu dönemde takıma büyük katkı sağlayan Marek Hamsik'in boşluğunu doldurmak istiyor.

BU SEZON 6 MAÇTA OYNADI

Ajax'tan yaz transfer döneminde Inter'e transfer olan Klaassen, bu sezon tüm kulvarlarda 6 maça çıkarken gol ve asist katkısı sağlayamadı.

Klaassen, kariyerinde Ajax, Everton, Werder Bremen ve Inter formalarını giydi. 30 yaşındaki yıldız futbolcu, Hollanda Milli Takımı'nın formasını ise 41 kez giydi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery