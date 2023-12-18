Transfer için çalışmalarına başlayan Trabzonspor ile ilgili İtalyan basınından önemli bir iddia ortaya atıldı.
Adı yaz transfer döneminde de Karadeniz temsilcisi ile anılan Davy Klaassen'i İtalyanlar bir kez daha bordo-mavili kulübe yazdı.
Tuttosport'un haberinde Inter'de istediği süreleri bulamayan tecrübeli orta saha oyuncusunun kış transfer döneminde rotasının Türkiye olabileceği vurgulandı.
Haberde 30 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibinde beklenilen seviyeye gelemediği ve yolların ayrılması için doğru zaman olduğu kaydedildi.
Trabzonspor'un yaz aylarında olduğu gibi yine Hollandalı yıldız için pazarlık masasına oturacağı belirtildi. Bordo-mavili takım, bu transferler birlikte şampiyon olduğu dönemde takıma büyük katkı sağlayan Marek Hamsik'in boşluğunu doldurmak istiyor.
BU SEZON 6 MAÇTA OYNADI
Ajax'tan yaz transfer döneminde Inter'e transfer olan Klaassen, bu sezon tüm kulvarlarda 6 maça çıkarken gol ve asist katkısı sağlayamadı.
Klaassen, kariyerinde Ajax, Everton, Werder Bremen ve Inter formalarını giydi. 30 yaşındaki yıldız futbolcu, Hollanda Milli Takımı'nın formasını ise 41 kez giydi.
Adı yaz transfer döneminde de Karadeniz temsilcisi ile anılan Davy Klaassen'i İtalyanlar bir kez daha bordo-mavili kulübe yazdı.
Tuttosport'un haberinde Inter'de istediği süreleri bulamayan tecrübeli orta saha oyuncusunun kış transfer döneminde rotasının Türkiye olabileceği vurgulandı.
Haberde 30 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibinde beklenilen seviyeye gelemediği ve yolların ayrılması için doğru zaman olduğu kaydedildi.
Trabzonspor'un yaz aylarında olduğu gibi yine Hollandalı yıldız için pazarlık masasına oturacağı belirtildi. Bordo-mavili takım, bu transferler birlikte şampiyon olduğu dönemde takıma büyük katkı sağlayan Marek Hamsik'in boşluğunu doldurmak istiyor.
BU SEZON 6 MAÇTA OYNADI
Ajax'tan yaz transfer döneminde Inter'e transfer olan Klaassen, bu sezon tüm kulvarlarda 6 maça çıkarken gol ve asist katkısı sağlayamadı.
Klaassen, kariyerinde Ajax, Everton, Werder Bremen ve Inter formalarını giydi. 30 yaşındaki yıldız futbolcu, Hollanda Milli Takımı'nın formasını ise 41 kez giydi.