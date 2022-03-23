Trabzonspor'a Vitor Hugo müjdesi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor 'un Antalyaspor'u Visca ve Berat Özdemir'in golleriyle 2-0 yendiği maçta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan başarılı savunma oyuncusu Vitor Hugo sakatlanmıştı.
Sakatlığının ardından Vitor Hugo'nun sezonu kapatabileceği belirtilmişti.
Yıldız futbolcunun Gaziantep FK maçında sahada olabileceği iddia edildi. Bu gelişme Bordo Mavili ekipte büyük bir sevinç yarattı.
Sakatlığının ardından Vitor Hugo'nun sezonu kapatabileceği belirtilmişti.
Yıldız futbolcunun Gaziantep FK maçında sahada olabileceği iddia edildi. Bu gelişme Bordo Mavili ekipte büyük bir sevinç yarattı.