OYUNCU ÇOK İSTEKLİ

BAKASETAS VE SIOPIS'E TRABZON'U SORDU

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, devre arası transfer döneminde iki kanat oyuncusu birden istediğini belirtmişti. Usta çalıştırıcının bu talebi yönetim tarafından olumlu karşılandı. Jean Evrard Kouassi'yi renklerine bağlayan Fırtına, şimdi de Georgios Masouras için bastırıyor.Olympiakos, 27 yaşındaki oyuncusu için başta "Satılık değil" cevabı vermişti ancak bordo-mavililerin ısrarı sonucunda pazarlıklar başladı. Şu an için sıkıntı Yunan ekibinin kapıyı yüksekten açması.Georgios Masouras'ın da kariyerini Trabzonspor'da devam ettirmek istemesi transferi kolaylaştıran bir etken. 27 yaşındaki futbolcu için Olympiakos 8 milyon euro istiyor. Karadeniz temsilcisi ise bu rakamı çok daha aşağılara çekmeyi planlıyor.Bunu başarabilirse Masouras sezonun 2. yarısından itibaren kiralık olarak bordo-mavili formayı giyecek. Sezon sonunda ise bonservisi ile birlikte alınacak. Ahmet Ağaoğlu kısa süre önce verdiği röportajda "Bir Yunan oyuncu daha alacağız" demişti.Georgios Masouras'ın Trabzonspor'a sıcak bakmasındaki en büyük etkenlerden biri de bordo-mavili ekipte iki vatandaşının oynaması. 27 yaşındaki oyuncunun Anastasios Bakasetas ve Manolas Siopis'e Trabzon şehrini ve takımını sorduğu öğrenildi.