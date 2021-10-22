Trabzonspor'a Trondsen ve Yunus Mallı'dan kötü haber

Antrenmanda sakatlanan Trabzonsporlu futbolcular Anders Trondsen ve Yunus Mallı'nın tedavisine başlandığı belirtildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a Trondsen ve Yunus Mallı'dan kötü haber
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22 Ekim 2021 14:43
Trabzonsporlu oyuncular Anders Trondsen ve Yunus Mallı'nın tedavilerine başlandığı bildirildi.

Kulüp Doktoru Hakan Çelik, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Takımımızın dün yaptığı antrenman sonrasında sol kasığında gerilme hisseden Anders Trondsen'in çekilen MR'ında sol kalça adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadesine yer verdi.

Çelik, solunum yolu enfeksiyonu geçiren Yunus Mallı'nın da tedavisine başlandığını kaydetti.


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