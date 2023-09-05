Trabzonspor'a transferde kötü haber!

Trabzonspor'un Brighton'dan istediği forvet oyuncusu Andi Zeqiri konusunda gelişmeler Trabzonspor'un istediği şekilde gitmiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a transferde kötü haber!
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05 Eylül 2023 12:49
Fırtına'nın Brighton'dan istediği forvet oyuncusu Andi Zeqiri konusunda gelişmeler Trabzonspor'un istediği şekilde gitmiyor.

Belçika'da transfer dönemi yarın kapanıyor. Genk'in 24 yaşındaki golcünün transferinde önemli aşama kaydettiği belirtildi. Trabzonspor birçok forvet adayı ile aynı anda görüşüyor. Bu bölgeye mutlaka iyi bir oyuncu renklere katılacak.

Vinicius olumsuz

Karadeniz temsilcisinin forvet adaylarından Carlos Vinicius için olumsuz yanıt geldi. İngiliz ekibi yapmak istediği golcü transferini gerçekleştiremedi.

Böyle olunca da hücum hattında eksik kalmamak için 28 yaşındaki oyuncunun çıkışına izin vermedi. Trabzonspor bu cevaba karşılık, son güne kadar Carlos Vinicius için bekleyecek.

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