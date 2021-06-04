Trabzonspor'a transferde Fernando önerisi!

Trabzonspor, gelecek sezon güçlü bir kadro kurarak şampiyonluğun favorilerinden olmak isterken, hemen her gün yeni bir isim gündeme geliyor. İşte bordo-mavililerin listesine dahil olan son isim ve detaylar...



Menajerler bu kez de Beijing Guoan takımında forma giyen orta saha Fernando için Karadeniz devinin kapısını çaldı. Çin ekibi ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Karadeniz temsilcisine getirebileceklerini iletti.



TECRÜBELİ İSİM



Yönetim de bu futbolcuyu teknik direktör Abdullah Avcı'ya bildirdi. Başarılı hocanın kararına göre transfer süreci şekillenecek. Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile 12, Rusya temsilcisi Spartak Moskova ile de 6 kez Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Fernando'nun tecrübesi ile takıma önemli katkılar sunacağı dile getiriliyor.



