Trabzonspor'a transferde Fernando önerisi!

Yaz transfer sezonua hızlı bir giriş yapan bordo mavililere menajerler, çeşitli yıldızları önermeye devam ederken, bunu son halkası Fernando oldu. Brezilya Milli Takımı formasını 8 kez terleten Brezilyalı yıldız, Trabzonspor'a transfer olması halinde orta sahanın dinamosu olabilir. Öte yandan transferde son sözü, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı söyleyecek

, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor'a transferde Fernando önerisi!
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04 Haziran 2021 13:28
Fernando Lucas Martins
Fernando Lucas Martins
S. Moskova
Trabzonspor, gelecek sezon güçlü bir kadro kurarak şampiyonluğun favorilerinden olmak isterken, hemen her gün yeni bir isim gündeme geliyor. İşte bordo-mavililerin listesine dahil olan son isim ve detaylar...

Menajerler bu kez de Beijing Guoan takımında forma giyen orta saha Fernando için Karadeniz devinin kapısını çaldı. Çin ekibi ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Karadeniz temsilcisine getirebileceklerini iletti.

TECRÜBELİ İSİM

Yönetim de bu futbolcuyu teknik direktör Abdullah Avcı'ya bildirdi. Başarılı hocanın kararına göre transfer süreci şekillenecek. Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile 12, Rusya temsilcisi Spartak Moskova ile de 6 kez Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Fernando'nun tecrübesi ile takıma önemli katkılar sunacağı dile getiriliyor.

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