Trabzonspor'a transfer önerisi Hamsik'ten

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu yapılandıran Trabzonspor, transfer arayışlarını sürdürüyor.
Teknik direktör Nenad Bjelica'nın istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor savunma hattına iki transfer yapmayı planlıyor.
"BU OYUNCUYU KAÇIRMAYIN"
Panathinaikos'un kaptanı Kourbelis'le anlaştıktan sonra transferde sessizliğe gömülen Trabzonspor Yönetimi, Orsic ve Petkovic konusunda yoğun temaslarını sürdürüyor. Takviye planlanan diğer mevkiler için de hareketlilik var. Bunlardan biri stoper pozisyonu. Teknik direktör Nenad Bjelica, yüksek maaş alan Bartra ve Denswil'le yolların ayrılması halinde en az 2 oyuncu istiyor. Bu noktada tanıdık bir isimden Trabzonspor'a oyuncu önerisi geldi.
Trabzonspor'la futbola veda eden Marek Hamsik, Slovakya Milli Takımı'ndan arkadaşı Lubomir Satka'yı Trabzonspor'a önerdi.
Polonya ekiplerinden Lech Poznan ile sözleşmesi biten 27 yaşındaki oyuncunun bonservis maliyeti bulunmuyor. Dolayısıyla maliyeti de uygun seviyede olacak. Hamsik'in, Satka konusunda oldukça iyi referanslar verdiği ve "Bu oyuncuyu kaçırmayın" dediği öğrenildi.
32 KEZ MİLLİ OLDU
1.88 boyundaki Slovak oyuncu, ülkesinin milli takımında 32 kez forma giydi. Geride bıraktığımız sezon Lech Poznan'da 24 karşılaşmaya çıkan Lubomir Satka, sol stoper ve sağ bek mevkilerinde de oynuyor. Oyuncuyla ilgili teknik direktör Nenad Bjelica'nın kararı bekleniyor. Hırvat hocanın onay vermesi durumunda, Trabzonspor Yönetimi hemen harekete geçecek.
Teknik direktör Nenad Bjelica'nın istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor savunma hattına iki transfer yapmayı planlıyor.
"BU OYUNCUYU KAÇIRMAYIN"
Panathinaikos'un kaptanı Kourbelis'le anlaştıktan sonra transferde sessizliğe gömülen Trabzonspor Yönetimi, Orsic ve Petkovic konusunda yoğun temaslarını sürdürüyor. Takviye planlanan diğer mevkiler için de hareketlilik var. Bunlardan biri stoper pozisyonu. Teknik direktör Nenad Bjelica, yüksek maaş alan Bartra ve Denswil'le yolların ayrılması halinde en az 2 oyuncu istiyor. Bu noktada tanıdık bir isimden Trabzonspor'a oyuncu önerisi geldi.
Trabzonspor'la futbola veda eden Marek Hamsik, Slovakya Milli Takımı'ndan arkadaşı Lubomir Satka'yı Trabzonspor'a önerdi.
Polonya ekiplerinden Lech Poznan ile sözleşmesi biten 27 yaşındaki oyuncunun bonservis maliyeti bulunmuyor. Dolayısıyla maliyeti de uygun seviyede olacak. Hamsik'in, Satka konusunda oldukça iyi referanslar verdiği ve "Bu oyuncuyu kaçırmayın" dediği öğrenildi.
32 KEZ MİLLİ OLDU
1.88 boyundaki Slovak oyuncu, ülkesinin milli takımında 32 kez forma giydi. Geride bıraktığımız sezon Lech Poznan'da 24 karşılaşmaya çıkan Lubomir Satka, sol stoper ve sağ bek mevkilerinde de oynuyor. Oyuncuyla ilgili teknik direktör Nenad Bjelica'nın kararı bekleniyor. Hırvat hocanın onay vermesi durumunda, Trabzonspor Yönetimi hemen harekete geçecek.
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