Trabzonspor'a taraftarlardan coşkulu karşılama!

Trabzonspor taraftarları, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalınan maçın ardından takıma moral vermek için havalimanında coşkulu bir karşılama düzenledi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a taraftarlardan coşkulu karşılama!
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10 Nisan 2022 11:23
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, maçın ardından uçakla saat 01.30'da Trabzon'a döndü.

Kente gelen bordo mavili takımı, Trabzon Havalimanı'nda taraftarlar karşıladı. Meşaleler yakarak, tezahüratlarla futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, lider konumdaki takımlarına, moral verdi. Taraftarların desteği altında takım otobüsüne binen futbolcular, daha sonra havalimanından ayrıldı. 

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