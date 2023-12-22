Trabzonspor'a sürpriz öneri Belhanda

Trabzonspor transfer haberleri: Adana Demirspor'dan ayrılması beklenen Younes Belhanda, menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi. Belhanda konusunda son kararı Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı verecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a sürpriz öneri Belhanda
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22 Aralık 2023 10:36
Trabzonspor'da orta saha transferi için gündeme sürpriz bir isim geldi; Younes Belhanda...

Devre arasında Adana Demirspor'dan ayrılması beklenen 33 yaşındaki yıldız, menajerler tarafından Trabzonspor'a teklif edildi.

Bu sezon 6'sı Konferans Ligi Elemesi olmak üzere 20 maça çıkan Faslı futbolcu, 3 gol, 4 asistlik performans ortaya koyarken; geçen sezon Süper Lig'de forma giydiği 30 karşılaşmada 12 kez ağları havalandırmış, 7 de gol pası vermişti.

ABDULLAH AVCI KARAR VERECEK

Belhanda konusunda teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararına göre bordo-mavili yönetimin aksiyon alacağı öğrenildi.

TÜRKİYE KARİYERİ

Süper Lig'de 165 maç 2017'de 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olduktan sonra 2021'de Adana Demirspor'un yolunu tutan Belhanda, Süper Lig'de toplamda çıktığı 165 karşılaşmada 36 gol atarken, 30 da asist yaptı. Kariyerini Türkiye'de devam ettirmeyi planlayan Faslı futbolcunun en büyük dezavantajı ise agresif yapısı ve kart görmeye olan yatkınlığı.

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