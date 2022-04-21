Trabzonspor'a sürpriz Bertrand teklifi!

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Karadeniz Fırtınası'na menajerler yıldız oyuncuyu önerdi. Gelecek sezon sol bek bölgesine yıldız bir ismi transfer etmek isteyen Fırtına'ya Premier Lig ekibinin yıldızı teklif edildi.



Leicester City forması giyen Ryan Bertrand, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a sunuldu. Bordo-Mavili Yönetim ise bu teklife net cevap vermedi ve sezon sonunu işaret etti.



Trabzonspor Yönetimi şampiyonluğu garantilemeden transfer çalışmalarına odaklanmak istemiyor.



İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin sol kanat oyuncusu Bertrand 2021 yılından beri Leicester'da forma giyiyor. Sözleşmesi ise 2023 yılında sona eriyor.





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