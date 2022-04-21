Trabzonspor'a sürpriz Bertrand teklifi!

Uzun yıllar sonra şampiyonluğa ilk kez bu kadar yaklaşan Trabzonspor'da bir yandan da yeni sezonun kadro planlaması sürüyor. Menajerler bordo-mavili ekibin kapısını çalarken Leicester City forması giyen Ryan Bertrand, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a sunuldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a sürpriz Bertrand teklifi!
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21 Nisan 2022 13:06
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Karadeniz Fırtınası'na menajerler yıldız oyuncuyu önerdi. Gelecek sezon sol bek bölgesine yıldız bir ismi transfer etmek isteyen Fırtına'ya Premier Lig ekibinin yıldızı teklif edildi.

Leicester City forması giyen Ryan Bertrand, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a sunuldu. Bordo-Mavili Yönetim ise bu teklife net cevap vermedi ve sezon sonunu işaret etti.

Trabzonspor Yönetimi şampiyonluğu garantilemeden transfer çalışmalarına odaklanmak istemiyor.

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin sol kanat oyuncusu Bertrand 2021 yılından beri Leicester'da forma giyiyor. Sözleşmesi ise 2023 yılında sona eriyor.

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