Trabzonspor'da bir kez daha gündem Alexander Sörloth oldu. Son iki sezon kiralık olarak forma giydiği Real Sociedad'dan Leipzig'e geri dönen Alexander Sörloth'un, Alman ekibinden ayrılmak istediği öğrenildi.
TARAFTARLAR ÇILGINA DÖNDÜ
Alman medyasında yer alan habere göre; Sörloth'un yeniden kiralanmasının yüksek ihtimal olduğunu dile getirirken bu durum sosyal medyada Trabzonspor taraftarını harekete geçirdi.
Slovenya kampında takımın önemli bir golcüye ihtiyacı olduğunun açık bir şekilde görüldüğünü, bu ismin de Sörloth'den başkası olamayacağını dile getiren taraftarlar yönetime bu konuda çağrıda bulundu.
"YANGIN YERİ YAPARIZ"
Bordo-mavili taraftarlar, "Yönetim boşu boşuna forvet arıyor. İmkanları biraz zorlayıp Sörloth'u geri getirsinler. Bunu yaparlarsa şampiyonlukta avantaj bize geçer. Ligi yeniden yangın yerine getiririz" dediler.
27 yaşında 1.95 boyunda olan Alexander Sörloth, 22 Eylül 2020'de Trabzonspor'da forma giyerken, 20 milyon Euro karşılığında Leipzig'e transfer olmuştu. Trabzonspor bu transferden o dönem 10 milyon Euro kazanmıştı.
46 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Real Sociedad formasıyla 46 resmi maça çıkan Alexander Sörloth bu karşılaşmalarda 16 gol, 4 asistlik katkı sağladı. (TümSpor)
TARAFTARLAR ÇILGINA DÖNDÜ
Alman medyasında yer alan habere göre; Sörloth'un yeniden kiralanmasının yüksek ihtimal olduğunu dile getirirken bu durum sosyal medyada Trabzonspor taraftarını harekete geçirdi.
Slovenya kampında takımın önemli bir golcüye ihtiyacı olduğunun açık bir şekilde görüldüğünü, bu ismin de Sörloth'den başkası olamayacağını dile getiren taraftarlar yönetime bu konuda çağrıda bulundu.
"YANGIN YERİ YAPARIZ"
Bordo-mavili taraftarlar, "Yönetim boşu boşuna forvet arıyor. İmkanları biraz zorlayıp Sörloth'u geri getirsinler. Bunu yaparlarsa şampiyonlukta avantaj bize geçer. Ligi yeniden yangın yerine getiririz" dediler.
27 yaşında 1.95 boyunda olan Alexander Sörloth, 22 Eylül 2020'de Trabzonspor'da forma giyerken, 20 milyon Euro karşılığında Leipzig'e transfer olmuştu. Trabzonspor bu transferden o dönem 10 milyon Euro kazanmıştı.
46 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Real Sociedad formasıyla 46 resmi maça çıkan Alexander Sörloth bu karşılaşmalarda 16 gol, 4 asistlik katkı sağladı. (TümSpor)