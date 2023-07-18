bir kez daha gündemoldu. Son iki sezon kiralık olarak forma giydiği Real Sociedad'dan Leipzig'e geri dönen, Alman ekibinden ayrılmak istediği öğrenildi.Alman medyasında yer alan habere göre;yenidenyüksek ihtimal olduğunu dile getirirken bu durum sosyal medyadataraftarını harekete geçirdi.Slovenya kampında takımın önemli bir golcüye ihtiyacı olduğunun açık bir şekilde görüldüğünü, bu ismin debaşkası olamayacağını dile getiren taraftarlar yönetime bu konuda çağrıda bulundu.Bordo-mavili taraftarlar,dediler.27 yaşında 1.95 boyunda olan, 22 Eylül 2020'de Trabzonspor'da forma giyerken, 20 milyon Euro karşılığında Leipzig'e transfer olmuştu.buo dönem 10 milyon Euro kazanmıştı.Geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığıformasıyla 46 resmi maça çıkanbu karşılaşmalarda 16 gol, 4 asistlik katkı sağladı. (TümSpor)