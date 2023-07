Trabzonspor'a, Schalke'den kötü haber

Süper Lig'de yeni dönem çalışmalarını sürdüren Trabzonspor 'da 6 transfer resmen açıklanmıştı.Sağ bek takviyesi için de Alman ekibi Schalke ile yapılan ilk görüşme olumlu geçmişti ama ikinci görüşmede Schalke'nin ve Mehmet Can Aydın'ın yeni taleplerde bulunması sonrası Trabzonspor'da frene basıldı.Sağ bek takviyesi için Almanya'da Schalke ve Mehmet Can Aydın ile yapılan görüşmelerde frene basıldı. İlk temasta her iki taraf da teklife olumlu yaklaşırken transfere kesinlik kazandırmak için yapılan son görüşmede ise işler değişti.Piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan 21 yaşındaki sağ bek için Schalke daha fazla ücret isterken oyuncunun da maddi şartlarda artış talep edip özel isteklerde bulunması sonrasında bekleme kararı alındı.Geçtiğimiz sezon Schalke 04 formasıyla 18 resmi maça çıkan Mehmet Can Aydın bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.