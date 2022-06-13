Trabzonspor'a Portolu stoper!

Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da öncelik yerli bir oyuncuyla doldurmak ancak listedekiiçin 4.5 milyon euro,için de konuşulan 5-6 milyon euro gibi ücretlerin konuşulması görüşmelerin ilerlemesini engelliyor.Menajerler ise Trabzonspor'un önüne her gün yeni bir isim getiriyor. Bir süre önceisminin gündeme gelmesinden sonra bu kez de Mbemba ismi gündeme düştü.Porto'dan ayrılan DR Kongolu oyuncu menajerler tarafından teklif edildi. Fransa'dan Marsilya ve Lyon'un da istediğiiçin en önemli sorun ise bonservisi elinde olan sağ stoperin yaklaşık 3 milyon euroyu bulan yıllık ücret talebi. Menajerlerle yapılan görüşmelerde Trabzonspor'un Mbemba'yla sözleşme imzalaması için 3 yılda yaklaşık 10 milyon euroyu gözden çıkarması gerekecek.(KARADENİZ GAZETESİ)