Trabzonspor'a Portekiz'den orta saha!

Marek Hamsik'in sözleşmesi bittikten sonra Dorukhan'la vedalaşan Trabzonspor'da, Siopis de takımdan ayrılacak. Orta sahada özellikle de defansif yönü güçlü oyuncu açısından eksiği bulunan Bordo-Mavililer, buraya 2 isim birden almayı hedefliyor.
Lyngby ile kıran kırana pazarlık
Dış transferde ise orta saha operasyonunda gündemde iki isim var... Bunlardan biri Tochi Chukwuani. 'Danimarkalı Pogba' için bonservis görüşmelerini sürdüren Trabzonspor, transferde Sporting Lizbon ve Anderlecht gibi Avrupa ekipleri devreye girince fiyat artırımına gitmişti. Lyngby BK ile kıran kırana pazarlık halinde olan Fırtına, 20 yaşındaki yıldız adayını mutlaka kadrosuna katmayı hedefliyor.
Paranın yarısı Braga'ya...
Trabzonspor'un diğer hedefi ise Portekiz'den... Boavista forması giyen Gaius Makouta ile Bordo-Mavililer ciddi şekilde temasta. Hatta Portekiz basını, 26 yaşındaki ön libero için Karadeniz ekibinin 1.5 milyon Euro'luk teklif yaptığını duyurdu. Olası satış halinde rakamın yüzde 50'si, Makouta'nın eski kulübü Braga'ya gidecek. Boavista ile 1 yıl kontratı kalan Kongo asıllı Fransız futbolcu ile temasların olduğunu, Trabzonspor cephesi de doğruladı.
Lyngby ile kıran kırana pazarlık
Dış transferde ise orta saha operasyonunda gündemde iki isim var... Bunlardan biri Tochi Chukwuani. 'Danimarkalı Pogba' için bonservis görüşmelerini sürdüren Trabzonspor, transferde Sporting Lizbon ve Anderlecht gibi Avrupa ekipleri devreye girince fiyat artırımına gitmişti. Lyngby BK ile kıran kırana pazarlık halinde olan Fırtına, 20 yaşındaki yıldız adayını mutlaka kadrosuna katmayı hedefliyor.
Paranın yarısı Braga'ya...
Trabzonspor'un diğer hedefi ise Portekiz'den... Boavista forması giyen Gaius Makouta ile Bordo-Mavililer ciddi şekilde temasta. Hatta Portekiz basını, 26 yaşındaki ön libero için Karadeniz ekibinin 1.5 milyon Euro'luk teklif yaptığını duyurdu. Olası satış halinde rakamın yüzde 50'si, Makouta'nın eski kulübü Braga'ya gidecek. Boavista ile 1 yıl kontratı kalan Kongo asıllı Fransız futbolcu ile temasların olduğunu, Trabzonspor cephesi de doğruladı.