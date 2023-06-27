Trabzonspor'a Pelkas teklifi

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Dimitrios Pelkas, Trabzonspor'a önerildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a Pelkas teklifi
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27 Haziran 2023 11:06
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Hull City'ye kiralık olarak giden ancak sözleşmesi sona erdiği için serbest statüde bulunan Dimitrios Pelkas, menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi.

İsmi Yunan kulüpleriyle de anılan 29 yaşındaki orta saha için bordo-mavililerin henüz bir hamle yapmadığı öğrenildi.

Hull City'de geçtiğimiz sezon 26 maçta süre bulan Pelkas, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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