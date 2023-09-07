Trabzonspor'a Paul Onuachu müjdesi!

Trabzonspor, forvet listesinde üst sıralarda yer alan Paul Onuachu'dan sevindiren haber geldi. Nijeryalı futbolcunun kulübü Southampton, oyuncunun kiralık olarak takımdan ayrılmasına onay verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'a Paul Onuachu müjdesi!
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07 Eylül 2023 07:41
Forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor, taraftarını da memnun edecek bir ismi kadrosuna katmak istiyor.

Bordo-Mavililer, bu doğrultuda transfer listesine daha önce de adaylar arasında yer alan Paul Onuachu'yu listesine eklemişti. Bu doğrultuda Karadeniz devi, İngiltere Championship ekibi Southampton ile temaslarını hızlandırdı.

Ancak daha önce konuşulduğu gibi Ada temsilcisi, bonservisine 18 milyon Euro ödediği yıldız golcüyü kolay kolay bırakmak istemiyor.

BU HAFTA BELLİ OLACAK

Nijeryalı forvetin kiralanması için orta bir yol bulundu. Buna göre 29 yaşındaki santrfor, sezon sonuna kadar kiralanacak. Ancak sözleşmesinde satın alma maddesinin bulunması beklenmiyor. Taraflar arasındaki müzakarelerin bu hafta tamamlanması ve transferin resmen açıklanması bekleniyor. 

 
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