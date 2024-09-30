Trabzonspor'a Ozan Tufan'dan kötü haber

Trabzonspor, Ozan Tufan'ın sağ ayak bileği dış yan tarafta bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'a Ozan Tufan'dan kötü haber
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Eylül 2024 12:48
Trabzonspor'da Ozan Tufan'dan kötü haber geldi...

Bordo Mavililer, 29 yaşındaki futbolcunun sağ ayak bileği dış yan tarafta bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

İşte kulüpten yapılan açıklama:
 "Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Ozan Tufan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 7. haftasında Tümosan Konyaspor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Ozan Tufan'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ ayak bileği dış yan tarafta bağ yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi."
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery