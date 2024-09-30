Trabzonspor'da Ozan Tufan'dan kötü haber geldi...
Bordo Mavililer, 29 yaşındaki futbolcunun sağ ayak bileği dış yan tarafta bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı.
İşte kulüpten yapılan açıklama:
"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Ozan Tufan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 7. haftasında Tümosan Konyaspor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Ozan Tufan'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ ayak bileği dış yan tarafta bağ yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi."
Trabzonspor'a Ozan Tufan'dan kötü haber
Trabzonspor, Ozan Tufan'ın sağ ayak bileği dış yan tarafta bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı.
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30 Eylül 2024 12:48
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