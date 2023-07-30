Trabzonspor'a Orsic'ten iyi haber

Çapraz bağlarındaki yırtık sebebiyle sezonu kapattığı söylenen Hırvat yıldız beklenenden erken dönebilir. 6 ayda yeniden idmanlara başlama ihtimali belirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'a Orsic'ten iyi haber
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30 Temmuz 2023 14:19
Yurt dışı kampında ciddi bir sakatlık yaşayan Mislav Orsic bıçak altına yatmıştı. Çapraz bağlarındaki yırtık sebebiyle operasyon geçiren Hırvat kanat oyuncusunun sezonu kapattığı belirtilmişti.



Ancak ameliyatı çok başarılı geçen 30 yaşındaki oyuncunun tedavi süresinin kısalabileceği öğrenildi. Doktorlar, başarılı bir operasyon geçiren Orsic'in tedavi bölümünde de benzer iyileşme sağlanırsa dönüşünün 6 aya düşebileceğini ilettiler. Böylece "Sezonu kapattı" denilen tecrübeli futbolcu, Ocak ayında sahalara dönüş için hazırlıklarına başlayabilecek. Bu durum bordo-mavili camiayı umutlandırdı. 

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