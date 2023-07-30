Trabzonspor'a Orsic'ten iyi haber

Yurt dışı kampında ciddi bir sakatlık yaşayan Mislav Orsic bıçak altına yatmıştı. Çapraz bağlarındaki yırtık sebebiyle operasyon geçiren Hırvat kanat oyuncusunun sezonu kapattığı belirtilmişti.Ancak ameliyatı çok başarılı geçen 30 yaşındaki oyuncunun tedavi süresinin kısalabileceği öğrenildi. Doktorlar, başarılı bir operasyon geçiren Orsic'in tedavi bölümünde de benzer iyileşme sağlanırsa dönüşünün 6 aya düşebileceğini ilettiler. Böylece "Sezonu kapattı" denilen tecrübeli futbolcu, Ocak ayında sahalara dönüş için hazırlıklarına başlayabilecek. Bu durum bordo-mavili camiayı umutlandırdı.