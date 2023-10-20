Trabzonspor'a Onuachu'dan iyi haber

Bilek burkulması yaşayan Paul Onuachu, Alanyaspor maçı öncesinde çalışmalara başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a Onuachu'dan iyi haber
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20 Ekim 2023 12:59
Trabzonspor'da bilek burkulması yaşayan yıldız santrforu Paul Onuachu'dan iyi haber geldi.

Paul Onuachu, Alanyaspor maçı öncesinde takımla birlikte çalışmalara başladı.

Fizyoterapist eşliğinde koşu yapan Nijeryalı golcünün ağrılarının azaldığı öğrenildi.

4 maçta 3 gol ve 1 asisti bulunan Onuachu'nun Alanyaspor maçında oynaması bekleniyor.

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