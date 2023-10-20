Trabzonspor'a Onuachu'dan iyi haber

Trabzonspor'da bilek burkulması yaşayan yıldız santrforu Paul Onuachu'dan iyi haber geldi.
Paul Onuachu, Alanyaspor maçı öncesinde takımla birlikte çalışmalara başladı.
Fizyoterapist eşliğinde koşu yapan Nijeryalı golcünün ağrılarının azaldığı öğrenildi.
4 maçta 3 gol ve 1 asisti bulunan Onuachu'nun Alanyaspor maçında oynaması bekleniyor.
Paul Onuachu, Alanyaspor maçı öncesinde takımla birlikte çalışmalara başladı.
Fizyoterapist eşliğinde koşu yapan Nijeryalı golcünün ağrılarının azaldığı öğrenildi.
4 maçta 3 gol ve 1 asisti bulunan Onuachu'nun Alanyaspor maçında oynaması bekleniyor.