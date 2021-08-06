Trabzonspor'a Okay Yokuşlu müjdesi!

Okay Yokuşlu, Premier Lig yolunda. Transfer gerçekleşirse Trabzonspor'un kasasına yaklaşık 650-700 bin euro girmesi gündeme gelecek.

, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Trabzonspor'a Okay Yokuşlu müjdesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ağustos 2021 14:46
İngiltere Premier Lig takımları Watford ve Wolverhampton Wanderers, Celta Vigo'nun Türk orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu'nun imzasını için yarışıyor.

Geçen sezonun ikinci yarısını West Brom'da kiralık olarak geçiren Türk futbolcu, Premier Lig'de 16 maça çıktı .

O zamandan beri birkaç kulüple bağlantılı. Watford ve Wolves artık hizmetlerini Celta'dan almakla ilgileniyor. 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin bitmesine 2 yıl kaldı. 5 milyon sterkin karşılığında Premier Lig'de yeniden oynayabilir.

Eğer beklendiği gibi 5 milyon sterlin'lik satış gerçekleşirse Trabzonspor yapılan anlaşma gereği yüzde 10 yani yaklaşık 500 bin sterlin kazanacak.

Kaynak: Karadeniz Gazete


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.